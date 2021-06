Tiene 16 esposas y 151 hijos y su único trabajo es atender a sus mujeres

La historia de un hombre en Zimbabue se hizo viral luego de dar a conocer los detalles de su gran familia.

Misheck Nyandoro, de 66 años, no trabaja y afirma que su trabajo de tiempo completo es "satisfacer a sus esposas", que atienden todos sus deseos.

Sin embargo, el padre de 151 hijos no tiene planes de reducir la velocidad. Se casará con su decimoséptima esposa en el invierno y espera tener 100 esposas y 1,000 hijos antes de morir.

Pero su queja es que necesita esposas jóvenes para continuar con su maratónico deseo para continuar extendiendo su descendencia.

Afirma que lleva una vida de lujo y dice que sus descendientes lo colman de regalos y dinero.

El hombre quiere continuar teniendo hijos y esposas. (Foto: The Herald)

Nyandoro, del distrito de Mbire, provincia central de Mashonaland, ha diseñado un horario que le permite tener sexo con al menos cuatro de sus esposas por noche.

Le dijo al medio local de noticias The Herald: "Voy a las habitaciones que tengo en mi agenda. Luego satisfago a mi esposa y me paso a la siguiente habitación. Este es mi trabajo. No tengo otro trabajo". Y añadió: "Altero mi comportamiento en el dormitorio para adaptarlo a la edad de cada una de mis esposas. No actúo igual con las jóvenes que con las mayores".

El hombre de 66 años se convirtió en polígamo en 1983 y dijo que no planea detenerse hasta que muera.

Agregó que todas sus novias están extremadamente felices con sus vidas y que actualmente al menos dos están embarazadas.

El hombre vive de la agricultura

La familia depende principalmente de la agricultura y recientemente se le han asignado 93 hectáreas de tierra cerca de las montañas Mvurwi. Pero al menos 50 de sus hijos están en las escuelas en Mbire, Harare, Mutare y Guruve.

El hombre intenta tener esposas más jóvenes para llegar a 100 de ellas.

Seis trabajan para el Ejército Nacional de Zimbabwe, dos para la policía, otros 11 están empleados en diferentes profesiones y 13 de sus hijas han sido casadas. Al menos 23 de sus hijos están casados, uno de los cuales sigue de lejos los pasos de su padre, contando hasta cuatro esposas.

El veterano de guerra afirma estar viviendo una vida libre de estrés, no va a trabajar y sus 16 esposas lo adoran y cada una de ellas le prepara comidas separadas.

Se casó por última vez en 2015 y luego hizo una breve pausa debido a la mala situación económica en Zimbabue, pero ha planeado regresar a las bodas en 2021.

Comenzó el gran proyecto después de la guerra de Rodesia, en la que luchó por la independencia de Zimbabue, porque quería ayudar a reponer la población.

*Con información de Clarín