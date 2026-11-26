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Conoce la historia del Instituto Normal para Señoritas de Occidente (INSO) en Quetzaltenango, una institución fundada en 1875 que ha formado generaciones de profesionales.

En Quetzaltenango, la historia de la educación también se encuentra en instituciones que han formado generaciones de profesionales.

Una de ellas es el Instituto Normal para Señoritas de Occidente (INSO), cuya trayectoria se remonta al 20 de enero de 1875, cuando fue fundado mediante el Decreto número 133, durante la presidencia del general Justo Rufino Barrios.

En sus primeros años funcionó como Colegio Nacional de Señoritas en el antiguo edificio del convento de Belén, con el propósito de brindar formación a mujeres y prepararlas para contribuir al desarrollo del país.

El establecimiento nació como Colegio Nacional de Señoritas en Quetzaltenango. (Foto: Karla Santiago)

Su oferta educativa contemplaba estudios de primaria elemental, educación básica general y nivel superior.

La primera directora fue la profesora Rosa Gutiérrez de Cordero. Posteriormente, en 1877, asumió la dirección la educadora quetzalteca María Mercedes Antonia Lorenzana Taracena de Marure, quien desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento de la institución.

Desde hace muchos años ha sido uno de los establecimientos más reconocidos. (Foto: Karla Santiago)

Bajo su gestión se impulsó la creación de la Sección Normal, oficializada el 10 de junio de 1880, un paso importante para la formación de maestras.

Con esta transformación, el establecimiento pasó a denominarse Escuela Normal Seccional de Occidente para Señoritas y posteriormente adoptó el nombre de Instituto Normal para Señoritas de Occidente, que conserva hasta la actualidad.

El INSO es parte de la historia educativa y del legado académico de Xela. (Foto: Karla Santiago)

Durante su historia, el INSO también experimentó cambios en sus instalaciones. Inicialmente funcionó en la esquina de la 12 avenida y 7a. calle, zona 1.

Más adelante se trasladó al edificio que actualmente ocupa el Instituto Femenino de Educación Básica (IFEBO), en la 14 avenida, hasta que en 1931 se estableció definitivamente en su sede actual, 14 avenida A, 3-36, zona 1 de Quetzaltenango.

El establecimiento nació como Colegio Nacional de Señoritas en Quetzaltenango. (Foto: Karla Santiago)

La institución ha recibido importantes distinciones a lo largo de su trayectoria. Entre ellas figuran el Botón de Oro, otorgado el 29 de abril de 1980; el grado de Gran Cruz de la Orden del Quetzal, entregado el 29 de mayo de 1981, y un reconocimiento relacionado con la alfabetización, recibido el 30 de octubre de 2001.

En sus aulas también funcionó una sección de Estudios Comerciales, aunque tuvo una duración limitada.

El Instituto Normal para Señoritas de Occidente fue fundado el 20 de enero de 1875. (Foto: Karla Santiago)

Durante el régimen de Jorge Ubico, debido a que el Instituto Normal para Varones impartía únicamente estudios de bachillerato, el INSO llegó a recibir estudiantes hombres interesados en obtener el título de maestros de educación primaria. Esta modalidad se mantuvo hasta 1950.

Con más de un siglo y medio de historia, el Instituto Normal para Señoritas de Occidente forma parte del legado educativo de Quetzaltenango.

Su recorrido refleja las transformaciones de la enseñanza, el papel de la mujer en la formación académica y la importancia de la educación en el desarrollo de Guatemala.