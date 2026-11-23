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Conoce la historia de San José, Petén, municipio que resguarda la herencia maya itzá, bordados en punto de cruz, gastronomía ancestral y atractivos ecoturísticos.

El territorio de San José, Petén, guarda entre sus costumbres, sabores y celebraciones la herencia del pueblo maya itzá, una cultura con raíces que se remontan a la época prehispánica.

Su gastronomía ancestral, los bordados tradicionales y la procesión de la Santa Calavera forman parte de la riqueza cultural que distingue a este municipio petenero.

La historia de San José está vinculada con los antiguos asentamientos itzá y los cambios que experimentó la región tras la invasión española en 1697.

Desde las alturas se aprecia una vista panorámica de San José y sus alrededores, rodeados de vegetación. (Foto: Julián Tesucun Cohuoj)

De acuerdo con los antecedentes históricos del municipio, los itzá se asentaron en distintos territorios antes de establecer su capital en Tayasal, en la península de Tayazal, donde Aj Kan Ek’ ejerció como gobernante.

El 27 de mayo de 1697 se organizó una comitiva hacia el poblado con el propósito de evangelizar a sus habitantes. En la expedición participaron soldados y guías indígenas, entre ellos Manuel Chayax, hijo de un principal de Ixtutz.

La antigua iglesia del municipio destaca en el paisaje, con el lago Petén Itzá al fondo. (Foto: Ivan Arnoldo Arredondo Crasborn﻿)

Posteriormente, San Joseph Ixtutz fue constituido como pueblo, con alrededor de 200 habitantes, durante el gobierno de Martín de Urzúa y Arismendi, entonces gobernador de Yucatán.

En 1851, San José fue declarado municipio con el nombre que conserva actualmente. Desde entonces, su población ha mantenido expresiones culturales relacionadas con sus raíces indígenas.

Antiguamente, muchas viviendas se construían con paredes de bajareque, pisos de tierra y techos de palma de guano, materiales que todavía pueden encontrarse en algunas construcciones.

Desde las orillas del lago Petén Itzá se aprecian los paisajes que caracterizan a este municipio petenero. (Foto: Julián Tesucun Cohuoj)

Gastronomía con raíces ancestrales

La gastronomía es una de las manifestaciones de esta herencia cultural. Entre los platillos y alimentos tradicionales destacan los tamales, las tortillas, el totoposte, el pan de maíz, los guisados de distintas carnes, la miel, los caracoles colorados y los pescados de la laguna.

También sobresale el pozol, una bebida elaborada a base de maíz, junto con ingredientes como la chaya, la jícama, el macal y el cericote.

La gastronomía de San José conserva sabores ancestrales que forman parte de la identidad del pueblo Maya Itzá. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Indumentaria y bordados tradicionales

La indumentaria tradicional también forma parte de la identidad josefina. El traje femenino incluye un huipil de manta blanca, con cuello cuadrado y mangas integradas en una sola pieza, además de una falda conocida como nahua.

En el vestuario masculino destaca la camisa blanca, que puede llevar botones, cintas o bordados; una de las particularidades de estas prendas es el uso de la técnica de punto de cruz.

La iglesia de San José destaca como uno de los referentes del centro del municipio. (Foto: SAN JOSE PETEN 360)

Riqueza turística

San José, Petén, cuenta con atractivos naturales y arqueológicos que promueven el ecoturismo y la aventura; entre ellos está Playa Kukulkán, que ofrece cabañas, área de camping y restaurante de comida local.

Las ruinas de Motul son un sitio arqueológico poco explorado, donde las estelas y estructuras permanecen bajo montículos. Otro atractivo es el Biotopo Cerro Cahuí, establecido en 1981, que cuenta con 650 hectáreas de selva tropical húmeda y una amplia variedad de flora y fauna.

Las ruinas de Motul permanecen bajo montículos, resguardando vestigios de la historia prehispánica. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

También destaca Zotz, un sitio arqueológico ubicado a unos 30 kilómetros al oeste de Tikal, dentro del Biotopo San Miguel La Palotada.

Su nombre se relaciona con los murciélagos que habitan en las cavernas cercanas. En el lugar hay pantanos, áreas de camping y un templo de 45 metros de altura.