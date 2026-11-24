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Descubre Holmul, un antiguo sitio arqueológico maya oculto en la selva de Melchor de Mencos, Petén, famoso por su impresionante Friso de los Reyes y tumbas reales.

En lo profundo de la selva de Melchor de Mencos, Petén, se encuentra Holmul, un antiguo sitio arqueológico maya que conserva importantes vestigios de una ciudad que tuvo relevancia durante el período clásico.

El lugar se perfila como una opción para quienes buscan conocer el patrimonio maya en un entorno alejado de los destinos turísticos más concurridos.

Holmul se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros al este de Tikal y a unos 20 kilómetros al norte de Naranjo, en la cuenca del río Holmul. En la antigüedad fue conocido como el reino de K'atu'.

El Friso de los Reyes es uno de los principales atractivos arqueológicos de Holmul. (Foto: César Soler﻿)

El sitio fue descubierto en 1911 por un equipo de la Universidad de Harvard dirigido por el arqueólogo Raymond Merwin luego de un informe previo del antropólogo Alfred M. Tozzer.

La antigua ciudad alcanzó su apogeo entre los años 250 y 900 d. C. y su ubicación permitió controlar rutas comerciales que comunicaban el área central de Petén con el Caribe.

Cerámica ubicada en el interior de una de las tumbas excavadas en años recientes. (Foto: Francisco Estrada-Belli)

Lo que debes saber sobre Holmul

Ubicación : Holmul, Melchor de Mencos, Petén, Guatemala. Se localiza en el noreste del departamento, cerca de la frontera con Belice.

: Holmul, Melchor de Mencos, Petén, Guatemala. Se localiza en el noreste del departamento, cerca de la frontera con Belice. Horarios : Regularmente de 8:00 a 16:00 horas, (si se accede por vía terrestre autorizada).

: Regularmente de 8:00 a 16:00 horas, (si se accede por vía terrestre autorizada). Contacto : Para obtener información turística y orientación se puede comunicar con el Inguat Petén al 2290-2800, extensión 6306.

: Para obtener información turística y orientación se puede comunicar con el Inguat Petén al 2290-2800, extensión 6306. Cómo llegar desde la capital: Por vía terrestre, se debe viajar hacia Petén por la ruta CA-9 y posteriormente continuar hacia Flores. Desde allí se toma la ruta hacia Melchor de Mencos y se continúa hacia el área de Holmul.

Por vía terrestre, se debe viajar hacia Petén por la ruta CA-9 y posteriormente continuar hacia Flores. Desde allí se toma la ruta hacia Melchor de Mencos y se continúa hacia el área de Holmul. Precios : Se invierten aproximadamente 450 dólares, dependiendo de la tour operadora. Se recomienda contratar el servicio con una empresa especializada; lo que se paga no es una tarifa de ingreso al sitio.

: Se invierten aproximadamente 450 dólares, dependiendo de la tour operadora. Se recomienda contratar el servicio con una empresa especializada; lo que se paga no es una tarifa de ingreso al sitio. Atuendo : Ropa fresca y cómoda, zapatos adecuados para caminar en áreas de selva, repelente contra mosquitos, bloqueador solar, gorra o sombrero y suficiente agua.

: Ropa fresca y cómoda, zapatos adecuados para caminar en áreas de selva, repelente contra mosquitos, bloqueador solar, gorra o sombrero y suficiente agua. Accesibilidad: El acceso es limitado y el sitio se encuentra en un área selvática, por lo que no cuenta con las mismas condiciones de accesibilidad e infraestructura turística de otros sitios arqueológicos más visitados.

El recorrido hacia Holmul atraviesa áreas de selva y caminos de difícil acceso. (Foto: Dave Hernández)

¿Qué puedes encontrar en Holmul?

Encontrarás el Friso de los Reyes, un relieve de estuco de ocho metros de largo por dos de alto, con escenas de la entronización de un gobernante maya. También conserva pirámides, plazas y complejos residenciales de los períodos preclásico y clásico, rodeados por la selva.

También podrás conocer tumbas reales, donde se han encontrado restos humanos y ofrendas de cerámica, jade y otros objetos. Durante el recorrido podrás adentrarte en la selva y observar monos aulladores, monos araña, tucanes y otros animales.

Datos clave para el viaje

El acceso a Holmul es restringido y complejo, por lo que el ingreso debe coordinarse con el IDAEH y el Demopre, además de contar con la autorización correspondiente del Inguat.

Para visitarlo de forma segura, se recomienda contratar una expedición privada en vehículos 4x4 especializados. El recorrido terrestre desde la aldea La Zarca toma aproximadamente tres horas en condiciones secas. También existe la opción de realizar un vuelo privado en helicóptero desde el Aeropuerto Mundo Maya, en Flores.

Holmul resguarda el legado maya a través de su arquitectura. (Foto: Dave Hernández)

Otro sitio turístico en Melchor de Mencos

Balneario Finca Paraíso Custosel: Ubicado en el caserío El Camalote, es un espacio rodeado de naturaleza, donde los visitantes pueden nadar, refrescarse y disfrutar de un ambiente tranquilo en medio de la selva.

Sitio Arqueológico La Blanca: Este complejo maya conserva importantes estructuras y vestigios de la antigua civilización maya. En los últimos años ha sido objeto de trabajos de conservación y restauración.

El mirador del Tigre se encuentra en el sitio y permite apreciar gran parte de la selva. (Foto: Visita Holmul)

Sitio Arqueológico El Pilar: Se encuentra a 30 kilómetros al norte del municipio, en la frontera entre Guatemala y Belice. Es una reserva arqueológica protegida por ambos países que conserva 25 plazas y cientos de edificaciones mayas.

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