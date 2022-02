La historia del hombre de 80 años que desea luchar por Ucrania

La guardia fronteriza de Ucrania dijo que los hombres de 18 a 60 años no pueden salir del país en un comunicado, pero un hombre de 80 años se acercó al Ejército para pelear por su país y sus nietos.

La Guardia Fronteriza dijo que esta restricción durará mientras dure el período de la ley marcial en Ucrania. El presidente Zelenskyy declaró la ley marcial poco después de que Rusia lanzara un ataque a gran escala.

Pese a al límite de edad, un hombre de 80 años se ofreció para unirse al Ejército ucraniano. El hombre sin armas fue fotografiado de pie en la fila esperando para alistarse con una pequeña bolsa.

La imagen fue compartida en Twitter por Kateryna Yushchenko, quien se desempeñó como ex primera dama de Ucrania de 2005 a 2010. Ella escribió que el maletín del hombre contenía “2 camisetas, un par de pantalones extra, un cepillo de dientes y algunos sándwiches para el almuerzo”.

"Dijo que lo estaba haciendo por sus nietos", agregó.

Yushchenko no pudo identificar al hombre ni decir quién publicó originalmente la foto. La imagen del hombre también se ha compartido en otros sitios de redes sociales, como Facebook y Reddit. Y la respuesta en todas las plataformas ha sido eléctrica.

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae — Kateryna Yushchenko (@KatyaYushchenko) February 24, 2022

Servicio militar aún es obligatorio

Más de 16,000 personas han retuiteado el mensaje de Yushchenko y los comentarios se acumulan para elogiar el acto patriótico del hombre. Ucrania todavía tiene servicio militar obligatorio, por lo que si este hombre es ciudadano ucraniano, es muy probable que haya luchado por su país antes.

Ucrania se ha basado en el servicio militar obligatorio desde su independencia de la Unión Soviética en 1991. El servicio militar obligatorio finalizó brevemente en 2013, sin embargo, luego de la intervención militar rusa en el país en 2014, se restableció.

El 1 de febrero de 2022, el presidente Volodymyr Zelenskyy firmó un decreto que establece que el servicio militar obligatorio finalizará el 1 de enero de 2024. Mientras tanto, el país se encuentra bajo la terrible amenaza de las fuerzas de Vladimir Putin.