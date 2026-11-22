La mujer fue agredida con un machete por su expareja.
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La Policía Nacional Civil (PNC) intervino en una agresión que cometía un hombre en la colonia El Mango ubicada en Escuintla.
Los agentes policiacos observaron cómo el hombre con un machete realizaba golpes y cortadas en el rostro de una mujer.
La PNC logró detenerlo y auxiliar a la víctima que resultó gravemente herida en el rostro; a bordo de la patrulla fue llevada de emergencia a un hospital.
Mientras el hombre que agredió a la mujer fue identificado como Mario "N", de 59 años, quien es expareja de la víctima.
Según la PNC, se logró además ejecutar una orden de captura que tenía activa desde 2023, dado que habría infligido la manutención de sus hijos.
El hombre fue capturado y deberá responder ante las autoridades por la agresión contra su expareja, así como por el delito de negación de asistencia económica.