Hombre asalta una peluquería mientras su hijo lo espera en moto

Uno de los asaltos más insólitos lo ha protagonizado un hombre en Argentina y quedó registrado en video, el cual se ha difundido en las redes sociales.

El incidente se produjo en una barbería en la ciudad de Córdoba. El ladrón aparece en escena, pero va acompañado de un niño, aparentemente su hijo, a quien deja sentado sobre la moto mientras él se va a cometer su fechoría.

El hecho ocurrió en un pequeño local ubicado en el barrio Santa Isabel II, en el local que Nicolás, un joven peluquero, inauguró hace apenas un mes.

En un video filmado por una cámara de seguridad se ve cómo el delincuente paró la moto frente al local, dejó a su pequeño hijo sentado en ella y entró al negocio con una mochila.

"Estaba con un amigo y me estaba esperando otro chico. El delincuente aprovecha que estaba todo abierto y se mete. Le dije cómo andas, me dice todo bien y de la mochila sacó una escopeta recortada", contó Nicolás, y detalló que el delincuente le dio la mochila para que guardara "todas las cosas, los teléfonos y la plata".

El lugar es un pequeño local que su abuela le prestó al joven peluquero para empezar a trabajar: "Le decía para, loco. No pensé y no me importaba si me hacía algo, no quería que me robara las cosas que me costaron tanto", declaró a los medios argentinos.

Pese a que quedó registrado en un video, el delincuente aún no ha sido identificado.