Hombre que atacó con arco y flecha en Noruega ha confesado crímenes

El sospechoso de un ataque con arco y flecha que mató a cinco personas e hirió a tres en una tranquila ciudad de Noruega esta semana se enfrenta a una audiencia de custodia el viernes. No comparecerá ante el tribunal porque ha confesado los asesinatos y ha aceptado permanecer detenido.

Espen Andersen Braathen, un ciudadano danés de 37 años fue arrestado el miércoles por la noche, 30 minutos después de que comenzara su alboroto mortal contra personas al azar. La Policía describió el ataque como un acto de terror.

En la Plaza Central de Kongsberg, una ciudad de 26,000 habitantes rodeada de montañas y bosques a unos 66 kilómetros (41 millas) al suroeste de Oslo, la gente estaba colocando flores y encendiendo velas el viernes.

"Esta es una comunidad pequeña, así que casi todo el mundo se conoce, por lo que es una experiencia muy extraña y muy triste para nosotros", dijo la maestra Ingeborg Spangelo, quien llevó a sus alumnos al improvisado memorial. "Es casi surrealista o irreal".

Braathen fue entregado a las autoridades médicas, informaron los medios de comunicación noruegos el viernes, diciendo que será observado y evaluado por dos expertos que intentarán aclarar si estaba cuerdo en el momento del ataque. Si llegaron a la conclusión de que no estaba lúcido, no puede ser castigado por los actos, pero puede ser condenado a atención médica mental obligatoria.

La fiscal regional Ann Iren Svane Mathiassen le dijo a la emisora ​​noruega NRK que la decisión de su mudanza fue "una evaluación de su situación de salud. Ella no dio más detalles.Andersen Braathen usó un arco y una flecha y posiblemente otras armas para apuntar al azar a personas en un supermercado y otros lugares en Kongsberg, donde vivía. Cuatro mujeres y un hombre de entre 50 y 70 años murieron y otras tres personas resultaron heridas, dijo la Policía.

La Policía dijo que creen que actuó solo. El servicio de seguridad nacional de Noruega, PST, comunicó que el ataque "parece ser un acto de terror", pero no dio más detalles. Agregó que Braathen era conocido por el PST, pero, nuevamente, se negó a dar más detalles.

El sospechoso ha sido descrito por las autoridades como un musulmán converso y dijo que "antes había habido preocupaciones de que el hombre se hubiera radicalizado", pero las autoridades no dieron más detalles ni dijeron por qué lo habían señalado anteriormente o qué hicieron las autoridades en respuesta.

Según los medios noruegos, Andersen Braathen tiene una condena por robo y posesión de drogas, y el año pasado un tribunal otorgó una orden de restricción para que se mantuviera alejado de sus padres durante seis meses después de amenazar con matar a uno de ellos. El nuevo primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stoere, y la ministra de Justicia, Emilie Enger Mehl, se reunirían el viernes por la tarde en Kongsberg.