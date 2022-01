Hombre buscado en Centroamérica ataca a balazos a agente de Inmigración en EE. UU.

Un migrante centroamericano es acusado de matar a un oficial de Inmigración en Texas.

Un migrante centroamericano se convirtió en un fugitivo internacional, luego de asesinar con una escopeta a un agente de Inmigración en Texas, Estados Unidos (EE.UU.); sin embargo, fue detenido en México.

“Este es un asesino. Esta es una ejecución despiadada y salvaje... Alguien así debe ser sacado de las calles y sacado de las calles muy rápido”, declaró Ted Heap, agente del condado de Harris.

El hombre fue identificado como Óscar Rosales, de 51 años, quien llegó a EE.UU. de manera irregular hace 25 años y se presume que huyó del El Salvador, luego de asesinar a una personas.

Hasta ahora se desconoce realmente de qué nacionalidad es, pero autoridades estadounidenses están seguros que proviene de Guatemala, Honduras o El Salvador.

Rosales está siendo acusado de asesinato capital por matar al agente del condado de Harris, Charles Galloway, disparándole a través del parabrisas de su patrulla durante una parada de tráfico en Houston la madrugada del lunes.