Un hombre fue capturado tras ser reconocido por la víctima de un asalto.
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El hecho ocurrió, según la Policía Nacional Civil (PNC), en el municipio de San Felipe, Retalhuleu, cuando asaltaron un negocio.
De acuerdo con la víctima, el hombre habría sido uno de los presuntuosos responsables de haber irrumpido en el comercio.
El hombre fue identificado como Adalberto "N", de 42 años, de nacionalidad mexicana.
Su identidad se reveló luego que la víctima del asalto lo reconociera y denunciara a la PNC.
El hombre fue puesto a disposición de las autoridades para responder por el presunto asalto.