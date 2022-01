Historia escalofriante: hombre escapa de secta y regresa a Guatemala por su hijo

Un joven de 22 años escapó del culto ultraortodoxo Lev Tahor radicado en Guatemala y volvió para rescatar a su hijo de dos años.

Israel Amir logró escapar del culto Lev Tahor, el cual se oculta en un área de Oratorio, Santa Rosa, pero dejó a su hijo atrás y ha buscado hasta el apoyo del servicio secreto de Israel para recuperarlo.

Lev Tahor fue fundada por el rabino Shlomo Helbrans en Jerusalén en la década de 1980. Debido a su comportamiento de abuso con niños y mujeres han sido excluidos de varios países, por lo que primero huyeron a Canadá, de donde fueron expulsados, hasta llegar a Guatemala en 2014.

Amir logró escapar gracias a sus primos, quienes recibieron un video filmado por el joven de 22 años quien describió la brutalidad de los líderes, la falta de comida y las condiciones extremas en las que viven hombres y principalmente las mujeres y los niños.

Israel Amir cuenta al canal de noticia de Israel Uvda Channel 12 la historia de su hijo, el informe se publicó el 30 de diciembre. (Foto: Captura de pantalla)

Regresó por su hijo

Aunque regresó a Israel, Amir no podía vivir con la idea que su hijo sigue en la secta, así que hace un año decidió regresar a Guatemala para salvarlo y todo ha quedado documentado y el jueves pasado se revelaron detalles nunca antes conocidos, refiere el medio Times of Israel.

Mientras que en Guatemala la comunidad judía se ha desvinculado de Lev Tahor, Amir logró apoyo de Esthel Armoni, exoficial superior de la inteligencia israelí Shin Bet, quien lo ayudaría a rescatar al menor, que ahora tiene dos años.

Algunos de sus colegas y amigos se unieron al plan y planificaron todo. El exoficial de inteligencia envió a Guatemala a un agente que habla español con fluidez para recopilar información del culto.

Pese a que se hizo pasar por un hombre de negocios que buscaba instalar paneles solares en el lugar, el liderazgo de Lev Thor le negó la entrada, pero evidenció que el recinto en Oratorio se encuentra fuertemente vigilado con cámaras de seguridad y torre de vigilancia.

Israel Amir, antes de escapar de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, radicada en Guatemala. (Foto: Canal 12)

El exoficial de inteligencia logró apoyo de un grupo radicado en Estados Unidos (EE.UU) que logró infiltrarse y filmar un video donde se revelan varias atrocidades. También se enteraron que Lev Tahor escribió una carta a Irán donde declararon su lealtad y rendición, además pedían asilo y protección.

La petición fue aceptada y se comenzó a planificar una salida del país, razón por la que el infiltrado pidió a Amir volver a Guatemala, porque si la secta lograba irse, sería más difícil recuperar al niño.

Instruyeron a mamás para matar a sus hijos

Antes de la llegada de Amir, los agentes infiltrados lograron videos de las severas condiciones en el complejo. Los niños estarían completamente descuidados y en algunas ocasiones los encierran en jaulas.

También descubrieron que los líderes ordenaron a la madres a asesinar a sus hijos si las autoridades guatemaltecas allanan el recinto. Incluso, recibieron un curso sobre cómo degollar a los menores si la directiva daba la orden.

El hijo de Israel Amir se encuentra retenido en Guatemala. (Foto: Canal 12)

Los judíos iniciaron el viaje. En octubre pasado se conoció que la secta fue retenida por las autoridades guatemaltecas cuando buscaban huir a México. Ese momento sería utilizado para rescatar al menor, pero no lo vieron a bordo.

El equipo hizo varios intentos por localizar al niño, pero no lo encontraron, así que Amir regresó a Israel, pero ha declarado que no descansará hasta recuperarlo.

“La batalla no ha terminado. Al final, el gobierno se despertará y ayudará a traer a los niños a casa... Al final sucederá. Seguiremos luchando para que suceda. No me rendiré", manifestó.