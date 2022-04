La misteriosa muerte de un hombre cerca del Hospital General

Un hombre murió en cercanías del ingreso al Hospital General San Juan de Dios. Las causas no se han establecido.

Un hombre murió de forma misteriosa en la zona 1 capitalina, en un sector cercano al Hospital General San Juan de Dios.

La víctima fue atendida por Bomberos Voluntarios, sin embargo al intervenir, el hombre ya no contaba con signos vitales. La causa de muerte no ha sido establecida y se confirmó que no está vinculada a un hecho de violencia.

El hombre tiene cerca de 30 años de edad. El hecho se registró en la 1a. avenida y 10a, calle de la zona 1.