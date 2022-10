Hombre que obligó a menor a relación marital asegura tener autorización

El hombre que obligó a una menor de 9 años a vivir con él de forma marital asegura contar con el permiso de la madre, mientras la mujer lo niega.

Una serie de acusaciones y negaciones giran en torno al caso de una pequeña de 9 años que fue obligada a convivir de forma marital con un hombre de 41 años. Mientras la madre sostiene que no conoce al hombre, él asegura que tenía permiso de ella.

La niña fue obligada a convivir con el hombre identificado como Aroldo Guadalupe Cabrera Súchite, de 41 años quien fue capturado en un operativo de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala en el caserío San Martín, San Andrés, Petén. De la misma forma Maritza Elizabet Méndez García, madre de la menor fue capturada bajo señalamientos de abandono de niños y personas desvalidas.

Mientras Cabrera iba siendo custodiado por los agentes policiales y soldados, fue entrevistado y dijo que a la pequeña la encontró en las calles mientras él trabajaba vendiendo fotos. Dijo estar consciente de que es ilegal convivir maritalmente con una menor de edad, pero aseguró que estaba amenazado por la madre, Maritza Méndez.

"Su mamá me dijo que si no me la llevaba me iba a meter preso, entonces me fui a vivir a una finca", declaró Cabrera, quien dice que su estado civil es soltero. La señora sostiene el no conocer a Cabrera pero no presentó una denuncia en su contra.

La pequeña tenía activada la alerta Alba Keneth y ante la situación la Procuraduría General de la Nación tuvo que intervenir para brindarle protección. Mientras el caso se encuentra en investigación.