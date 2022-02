"Moriré libre": rechaza trasplante de riñón por no vacunarse contra el Covid

El tiempo de vida del hombre se acorta sino recibe el trasplante de riñón, pese a eso, no quiere vacunarse contra el Covid-19, lo cual es el requisito para se operado.

Chad Carswell, es un hombre que vive en Carolina del Norte, Estados Unidos, y que necesita de manera urgente un trasplante de riñón, sin embargo, renunció a realizarse la cirugía luego de que el hospital le hiciera saber que debía vacunarse contra el Covid-19.

El Hospital fue muy claro con sus políticas, pero el hombre prefiere morirse antes que ser obligado a inocularse.

“Nací libre. Moriré libre. No voy a cambiar de opinión”, dijo a WSOC-TV.

(Foto: Noticieros Televisa)

No es tema de discusión

Además, agregó que nadie lo va a convencer, ni su familia, pues ya ha hablado con ellos y sostendrá su postura.

“He tenido conversaciones con mi familia y todos los que están cerca de mí saben cuál es mi posición, y no va a pasar una situación en la que optaré por cambiar de opinión sobre este tema”, declaró.

Pese que necesita de emergencia el trasplante, porque los médicos le han dicho que uno de sus riñones funciona el 4%, Carswell, no lo hará.

Sus amigos, allegados y familiares se encargaron de recaudar el dinero que serviría para pagar la cirugía, pero ahora, esta puede ya no llevarse a cabo, pues el hombre dijo que no entraría en un debate con las políticas del hospital.

“Y ahí fue cuando cortésmente le dije que en realidad no había nada de qué hablar al respecto, que no estaba sujeto a debate (y) que no me la iba a poner. Entonces me dijo: ‘Sabes que vas a morir si no te la pones’. Y respondí: ‘Estoy dispuesto a morir’”, narró.

(Foto: Archivo/Soy502)

*Con información de Univision.