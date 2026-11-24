La víctima fue atacada por dos hombres que se transportaban a bordo de una motocicleta.
OTRAS NOTICIAS: VIDEO: surgen imágenes de mortal accidente en Quetzaltenango
Samuel Cabrera, fue trasladado al Hospital de Especialidades de Villa Nueva luego de sufrir dos heridas de bala en la pierna izquierda, durante un ataque armado en la 8a. avenida y 4a. calle de la zona 5 de Villa Nueva.
El hombre fue auxiliado y llevado en una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC), donde ingresó en condición estable, según el informe policial.
De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra lo interceptaron y uno de ellos le disparó, después huyeron del lugar con rumbo desconocido.
En la escena quedaron manchas de sangre y dos casquillos de bala, evidencias que servirán para las investigaciones y establecer el móvil del ataque.