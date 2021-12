Hombre roba un bus escolar y choca siete autos en Nueva York

A pesar de darse a la fuga, un conductor de 43 años enfrentará varios cargos por el uso no autorizado de un bus escolar y haber provocado un choque con siete carros.

El autobús se estrelló en New York y golpeó a varios autos en una calle concurrida, dañándolos severamente, mientras los oficiales de la Policía de Nueva York lo perseguían.

Un video publicado en redes sociales captó la caótica escena poco después de las 4:15 p. m. del jueves. Anthony Reyes fue arrestado después de que la Policía recibió informes de un autobús escolar robado. Por fortuna no tenía niños a bordo en ese momento.