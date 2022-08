¡Vivo de milagro! Hombre se salva al desplomarse el piso donde caminaba (video)

¡Vivo de milagro! Hombre se salva de morir al desplomarse piso donde caminaba

Un hombre vio de la cara de la muerte, luego de salvarse de un accidente al desplomarse una parte del piso donde había transitado tan solo unos segundos atrás.

El hecho se registró en India a finales julio, y todo quedó grabado por una cámara de seguridad del lugar.

En el video se observa cómo el hombre camina tranquilamente hacia una tienda cuando inesperadamente parte de la acera se hunde, dejando un enorme agujero.

When Yamraj is on lunch break pic.twitter.com/zN63aFCerA — Sagar (@sagarcasm) August 3, 2022

Ante esto, el hombre se muestra atónito y voltea a ver la dimensión de lo sucedido.

El momento se volvió viral en redes sociales, donde internautas destacan el tremendo golpe de suerte que tuvo el peatón.

"Lo rompiste, ¡ahora lo pagas!", "Qué hombre con suerte", "Cuando la muerte está en su hora de almuerzo", son algunos de los comentarios de los usuarios.