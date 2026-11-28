Bomberos Municipales auxiliaron al hombre, quien contaba con heridas en el rostro y tórax.
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La tarde de este viernes 27 de noviembre, se registró un hecho armado en el sector 1, anexo Villa Lobos 2, zona 12 de Villa Nueva, donde un hombre resultó herido.
Bomberos Municipales arribaron al lugar, donde localizaron a la víctima, quien presentaba cuatro heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, en el rostro y tórax.
Los socorristas dieron a conocer que se trató de Osny Paul Guevara Caal, de 28 años, quien fue identificado por su esposa.
Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al paciente, realizaron su estabilización y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó a cargo del personal médico para recibir atención especializada.