Un hombre resultó herido al ser atacado por arma de fuego.
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En horas de la noche del sábado, disparos contra un vehículo se registraron sobre la 28 avenida y 14 calle de la zona 7.
El vehículo circulaba por el lugar cuando fue sorprendido por sujetos desconocidos que iniciaron a dispararle.
Los Bomberos Voluntarios acudieron a brindar asistencia a un hombre que resultó gravemente herido por las múltiples heridas provocadas con arma de fuego.
Por su parte, los Bomberos Municipales asistieron a otras víctimas que viajaban a bordo del transporte afectado presentaron crisis nerviosa.
En el lugar, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área para realizar las investigaciones del ataque armado, que también dejó impactos de bala en dos viviendas cercanas.