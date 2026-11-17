Una niña resultó herida luego que un hombre de 38 años la agrediera con un arma blanca, según indicó la Policía Nacional Civil.

El señalado de haber cometido dicha agresión fue identificado como Pablo "N", quien fue capturado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

La captura se realizó en la zona 1 de Chiquimula, por lo que ahora, el señalado fue puesto a disposición de las autoridades y deberá esclarecer su situación jurídica.

El reporte policial indica que la agresión en contra de la menor de 11 años habría ocurrido en octubre del año pasado.

El hombre fue capturado este martes por investigadores de la DEIC. (Foto: PNC)