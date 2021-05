Homicidios aumentan en EE.UU. a medida que finalizan restricciones por el covid-19

Los expertos dicen que el país va en dirección a superar los más de 20 mil asesinatos del año pasado, el nivel más alto desde 1995

Los homicidios, en su mayoría llevados a cabo con armas de fuego, aumentaron un 30% el año pasado con respecto a 2019, y este año se han registrado entre un 20 y un 25% más que hace 12 meses.

Los expertos dicen que no hay un motivo que explique esta tendencia por sí solo, y no se espera que caiga a medida que la pandemia remita.

Medios locales contabilizaron 12 muertos y al menos 43 heridos solo en Chicago, mientras que en Nueva York fueron 30 heridos y un muerto, en su mayoría atribuidos a disputas entre pandillas, discusiones en bares y fiestas. Entre las víctimas hay transeúntes inocentes.

Una niña de 14 años, Ronjanae Smith, murió y otras 14 personas resultaron heridas en un concierto al aire libre en North Charleston, en Carolina del Sur, en el que varios atacantes abrieron fuego, según la policía.

"El dolor que tengo por la pérdida de Ronjanae sólo puede describirse como una derrota", escribió en una carta abierta su padre, Ronald Smith.

"Los tiroteos masivos no se limitan a 'áreas afectadas por la pobreza'. La violencia y/o la ignorancia no reside en un área, ni reside en una raza en particular", dijo.

Los expertos dicen que el país va en dirección a superar los más de 20 mil asesinatos del año pasado, el nivel más alto desde 1995.

Cuando el año pasado el aumento de los asesinatos era evidente, muchos lo atribuyeron a las medidas impuestas para contener la pandemia, con encierros en los hogares y la pérdida de millones de puestos de trabajo.

También señalaron la facilidad para adquirir armas: según una estimación del Washington Post, en 2020 se vendieron alrededor de 23 millones.