Honduras demandará a Guatemala por la basura del río Motagua

Las playas del caribe en Honduras están saturadas de basura que proviene del río Motagua.

OTRAS NOTICIAS: El video aéreo de las toneladas de basura arrastradas por el Motagua hacia el Caribe

Autoridades municipales de Honduras han iniciado los procesos para demandar a Guatemala a nivel internacional por los daños ambientales causados por las toneladas de basura que llegan a través del río Motagua.

El alcalde del municipio de Omoa en Honduras, Ricardo Álvarez, explicó que sólo ese municipio se gasta cada año unos 48,500 dólares (unos Q375,663) para limpiar las playas que reciben la contaminación desde Guatemala.

Ambos países llevan años tratando de encontrar una solución, pero los daños persisten y, según el jefe edil de Omada, durante los 11 años que ha estado al frente de ese municipio, el problema lejos de disminuir, se agrava cada año.

Esta no es la primera vez que se trata de accionar legalmente contra Guatemala, Álvarez explicó que ya lo intentó hacer, pero la cancillería de Honduras se opuso.

El #conservacionista y #fotógrafo de vida salvaje @sergioizquierdo hace un llamado ante la seria #contaminación del #RíoMotagua y el #MarCaribe #Guatemalteco @soy_502 pic.twitter.com/6rBQ6Jpuma — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) August 11, 2021

Gobierno de Honduras analiza denuncia

En una entrevista a una radio local, la ministra de Ambiente hondureña, Liliam Rivera, advirtió que están analizando los pasos a seguir en materia jurídica, aunque reconoció que es una competencia de la Procuraduría de la Nación de ese país.

En tanto, el viceministro de Ambiente de Guatemala, Ángel Lavarreda, ha dicho en varias declaraciones que han puesto una atención importante en la contaminación que se ha generado en el lugar, pero responsabilizó del tratamiento de los desechos a los alcaldes de los municipios donde atraviesa el Motagua.

En el #MARN continuamos trabajando para sanear la cuenca del río #Motagua #GuatemalaNoSeDetiene #HacéTuParte #NoMásBasura #MedioAmbiente pic.twitter.com/oYuo6iKkRH — Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marngt) August 17, 2021

Además, argumentó que el problema no sólo requiere de atención del Ministerio de Ambiente, sino que del Congreso y de las personas, para que no tiren basura en el río. Habló de acciones como la campaña "Hacé tu parte" y "No más basura".

Soy502 buscó una reacción de las autoridades ambientales sobre la posible demanda de Honduras, pero aún no han dado respuesta.

Video aéreo de la contaminación

Recientemente, el ambientalista guatemalteco Sergio Izquierdo compartió un video aéreo en el cual se observa la gravedad de la situación. Izquierdo señala que la basura se despliega en cientos de kilómetros de las playas del caribe.

El guatemalteco hizo un recorrido en helicóptero del áreas donde desemboca toda la basura que es arrastrada durante la época lluviosa por el Motagua.

El #conservacionista y #fotógrafo de vida salvaje @sergioizquierdo hace un llamado ante la seria #contaminación del #RíoMotagua y el #MarCaribe #Guatemalteco @soy_502 pic.twitter.com/6rBQ6Jpuma — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) August 11, 2021

El experto es tajante y en 2020 había afirmado que el plan para detener los desechos era "una estupidez".

"No quería llegar a esto pero se los dije: las biobardas no funcionan, ni artesanales, ni industriales, ni con paneles solares, de ninguna forma contendrán si quiera algo simbólico de lo que llega al mar, estas son imágenes de ayer", dijo izquierdo mientras mostraba en un video las toneladas de desechos a la orilla del mar.

OTRAS NOTICIAS: Fallan bardas contenedoras compradas por el gobierno de Jimmy Morales y persiste la contaminación en el Motagua