Honduras: la maniobra en helicóptero para salvar a familia

Videos que se comparten en redes sociales muestran la impresionante maniobra del piloto de un helicóptero de una fuerza conjunta entre Estados Unidos y Honduras para salvar a una familia atrapada por Eta en un islote en Santa Bárbara.

La familia había quedado atrapada en un islote en el río Jicatuyo que se creció por las fuertes lluvias que Eta causó en aquel país.

Tropical Storm #Eta has devastated #Honduras. JTF-B is currently conducting rescue operations with the Honduran government. We have stood by Honduras for almost 40 years & we stand by you today. #Partnership #EnduringPromise #ProgressThroughUnity @Southcom @ARMYSOUTH pic.twitter.com/SsJLiZcg5G — Joint Task Force-Bravo (@jtfbravo) November 6, 2020

El impresionante momento fue captado desde el otro lado del río y desde el cual se escucha cómo las personas celebran la hazaña del rescate.

Helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña, rescata personas afectadas por el desbordamiento del río Jicatuyo en Santa Bárbara. https://t.co/oMcITFfwHh pic.twitter.com/zcBwJ9s5ft — Radio América HN (@radioamericahn) November 5, 2020

En Honduras se reportan varios muertos y miles de afectados por las fuertes lluvias.

Rescate en helicóptero de familia barada en islote de Santa Bárbara. Gracias héroes de Honduras por su ardua labor. #Honduras #Eta pic.twitter.com/FjTZGUHE7A — Diario La Tribuna (@LaTribunahn) November 6, 2020