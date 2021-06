Honró a sus padres migrantes con sus fotos de graduación en el campo

La joven contó que quería que sus padres salieran en las fotografías para darles crédito por enseñarle la importancia de tener una educación.

Jennifer Rocha decidió honrar el sacrificio de sus padres mexicanos migrantes que trabajan en el campo tras graduarse con honores de la UCSD (Universidad de California en San Diego).

"No es fácil pero se puede", dijo Rocha en una entrevista con ABC 10 News.

Desde la escuela secundaria, la joven combinó sus estudios con la labor de agricultura, por ello decidió hacer una sesión fotográfica tras obtener su título universitario y así destacar que gracias al arduo sacrificio familiar pudo salir adelante.

Jennifer Rocha y sus padres en los campos que trabajan. (Foto: Branden Rodríguez)

"Durante las vacaciones de invierno o de verano trabajaba con mis padres", explicó al medio.

Jennifer y sus padres. (Foto: Branden Rodríguez)

Rocha contó que quería que sus papás salieran en las fotografías como señal de agradecimiento por la educación que le brindaron.

"Esto fue lo que me llevó a donde estaban trabajando, porque sin ellos no habría logrado mi licenciatura", explicó.

Jenni creció en Coachella, ciudad de California, trabajaba en el campo de noche sembrando fresas con su familia mientras se dedicaba a la escuela de día. "Si no vas a la escuela vas a terminar aquí", le aconsejaban.

(Foto: Oficial)

Ella explica que le tomó años darse cuenta que el trabajo que hacían sus padres no era fácil y agradece cada momento de su vida en ese lugar.

Rocha trabajó en el campo con sus padres. (Foto: Branden Shoots)

El pasado sábado, Jennifer se graduó de Licenciatura en Sociología con especialidad en Derecho y Sociedad. Su objetivo es ayudar a inmigrantes por medio de la ley, como una retribución a la comunidad.

Ella desea que sus fotografías sirvan de inspiración para otras familias migrantes, de que el trabajo duro tiene su recompensa.

Thank you so much for sharing my story i had no idea https://t.co/WVB8GaVO5X — Jennifer (@Jennifer22Rocha) June 13, 2021

About her parents, she says, “they were like if you don’t go to college you’re going to be here..." without them “I wouldn’t have this degree.” She plans to go into law enforcement "to show the people that there’s good people in there and not just bad people“

:Branden Rodriguez pic.twitter.com/VXsGnw8ASY — David Begnaud (@DavidBegnaud) June 13, 2021

