Los horarios del Transmetro durante el 24 y 25 de diciembre

El servicio de las rutas del Transmetro será irregular en Navidad. La Municipalidad de Guatemala compartió el listado de buses y horarios en que circularán.

Algunas líneas estarán sin servicio y otras funcionarán de manera irregular. La líneas de Transmetro: Amate -directo-, Trébol -directo-, Plaza Barrios -directo-, San Rafael -directo- y Línea 21 no brindarán el servicio el martes 24 y miércoles 25.

La Municipalidad de Guatemala anunció estos horarios:

Línea 1: 6:30 a.m. a 6:30 p.m.

Línea 2: 6:30 a.m. a 6:30 p.m.

Línea 6: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Línea 7: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Línea 12: 4:30 a.m. a 7:30 p.m.

Línea 13: 5:00 a.m. a 7:05 p.m.

Línea 18: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

El lunes 23 los buses estarán funcionando con normalidad.

Línea 1: 5:30 a.m. a 8:00 p.m.

Línea 2: 5:30 a.m. a 7:45 p.m.

Línea 6: 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Línea 7: 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Línea 12: 4:30 a.m. a 10:00 p.m.

Amate directo: 4:30 a.m. a 9:00 a.m / 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Trébol directo: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Línea 13: 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Línea 18: 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Plaza Barrios directo: 5:00 a.m., 5:30 a.m. y 6:30 a.m.

San Rafael directo: 6:00 p.m., 6:30 p.m. y 7:00 p.m.

Línea 21: 6:00 p.m., 6:30 p.m. y 7:00 p.m.