Horóscopo de este sábado 28 de agosto de 2021

Estas son todas las predicciones de los signos del zodiaco para este 28 de agosto. Entérate cómo te irá en este día.

¿Preparado para empezar tu día? Estas son las predicciones por signo. Aquí puedes consultarlo:

Aries, 21 de marzo

Es un día de esfuerzo y responsabilidad y no podrás postergar la fecha, aunque estés cansado, vendrán muchas cosas positivas para tu vida profesional.

Tauro, 20 de abril-21 de mayo

Eres una persona muy noble y fácil de manipular, es momento que impongas tu carácter para que otras personas no influyan en tus decisiones.

Géminis, 22 de mayo-21 de junio

Tus finanzas están muy estables, traes proyectos muy grandes que pronto terminarás por completar. Vas a un buen ritmo.

Cáncer, 22 de junio-22 de julio

Tendrás que esforzarte al doble para entender tus negocios. Trata de llegar a un acuerdo con esa persona para no salir lastimado.

Leo, 23 de julio-23 de agosto

Descansa cuando lo necesites porque no te conviene llegar al límite de tus fuerzas. Hoy podría ser ese día.

Virgo, 24 de agosto-23 de septiembre

Es momento que dejes atrás esos malos pensamientos, de lo contrario, solamente provocarán que te estanques en lo personal y profesional.

Libra, 24 de septiembre-23 de octubre

Los asuntos del hogar también requerirán organización y soluciones prácticas. Pon orden y verás como te ahorras tiempo.

Escorpio, 24 de octubre-22 de noviembre

El miedo a comunicar tus emociones y sentimientos hacía los demás te gana. Busca trabajar en ello y solucionarlo lo antes posible.



Sagitario, 23 de noviembre-21 de diciembre

En este día querrás sentirte seguro, pero si no expresas o dices las cosas como son, no podrás. En lo económico no te verás afectado.

Capricornio, 22 de diciembre-20 de enero

No fuerces tu cuerpo y mente, mereces darte un buen descanso para recargar energías.

Acuario, 21 de enero-19 de febrero

Durante este día dedícate a solucionar algunos asuntos que llevan un tiempo ahí y que impiden que avances.

Piscis, 20 de febrero-20 de marzo

Los esfuerzos sumados darán mejores resultados, el día pinta de maravilla para que salgas de tu zona de confort.