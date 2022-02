La protesta de los médicos que exigen medicamentos para sus pacientes

Personal de Salud del Hospital General San Juan de Dios protesta debido a la crisis por falta de insumos en dicho centro asistencial.

Un grupo de médicos del Hospital General San Juan de Dios realiza una protesta pacífica para exigir a las autoridades que les proporcionen los medicamentos para atender a los pacientes.

La caminata inició en las afueras del hospital y enfiló hacia el Congreso de la República, en donde buscan ser atendidos por la Comisión de Salud del Legislativo. Según médicos, en la marcha participa la mitad del personal médico de ese centro asistencial, puesto que el resto atiende a pacientes.

"Queremos que se respete el derecho a la Salud en la población, que está garantizado en la Constitución Política de la República (...) ¿Dónde está el dinero? ¿dónde están esas ampliaciones presupuestarias millonarias supuestamente para Salud?, indicó Napoléon Méndez, médico del Hospital General San Juan de Dios.

Buscan soluciones

El médico narró que no cuentan ni con antibióticos para tratar infecciones en los pacientes o medicamentos para controlar una convulsión.

"Queremos las herramientas indispensables para darle una digna atención a los pacientes, nosotros tenemos la capacidad, tenemos el deseo, sabemos como hacerlo y existe la necesidad imperante de la población que no tiene otro lugar a dónde ir (...) Con los brazos cruzados, viendo convulsionar a un paciente, tratando una infección sin antibióticos", reiteró Méndez.

"Ayúdanos a luchar por tu salud" se lee en una de las mantas que porta el personal de Salud que espera que se les brinde una pronta solución a la carencia de los medicamentos.

"Pueblo de Guatemala... queremos sanarte, sabemos y queremos hacerlo. Pero no tenemos las medicinas y el equipo para hacerlo", aseguraron en otra pancarta.

#ALERTA Médicos realizan caminata en el Centro Histórico debido a que el Hospital General San Juan de Dios se encuentra en crisis por la falta de insumos.



Vía: Jorge Senté. #NuestroDiario. pic.twitter.com/VSAraBBUnN — Nuestro Diario (@NuestroDiario) February 22, 2022

Por su parte, la doctora Lisseth Aguilar señaló que los pacientes acuden al hospital solo a morir debido a la falta de insumos para ser atendidos.

"Estamos peor porque no tenemos medicina, en la época de la pandemia era la cantidad de la pacientes y lo duro de la enfermedad (...) No entendemos porque en enero y en febrero no se compró nada. (...) No tenemos medicinas, no tenemos antibióticos, no tenemos antiinflamatorios, no tenemos antihipertensivos, no tenemos nada, entonces los pacientes ahora llegan solo a morirse".