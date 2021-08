Hospital Roosevelt saturado, podrían dejar de recibir pacientes y piden confinamiento

El presidente del Hospital Roosevelt, Zagreb Zea, dio declaraciones en conferencia de prensa donde puntualizó que la capacidad del nosocomio está al 100% el área de Covid-19, así como otras zonas y que podría ya no atender a nuevos pacientes por lo que solicita que se implemente el confinamiento.

"Hacen falta restricciones porque nosotros estamos al 100%, urge endurecer las restricciones", externó el médico y recordó que advirtió en una entrevista pasada que las restricciones estaban muy débiles y que ahora se estañan viendo las consecuencias

"Estamos a tope con enfermedades crónicas, pacientes con traumatismos, oncológicos que los tenemos que seguir atendiendo el llamado. Tal vez o sea hoy o tal vez no sea mañana pero el día que nosotros no vamos a poder atender pacientes va a llegar", remarcó Zea.

“No está en nosotros el dejar de atender, sino que es porque no se hicieron contrataciones, no se amplió infraestructura y ahorita se está trabajando con presupuesto del Hospital Roosevelt, no con presupuesto covid-19”, explico.

Además manifestó que hacen un llamado contundente a que endurezcan las restricciones más ahora que viene un fin de semana largo para que pueda haber un mejor control de la pandemia ya que se ha descubierto la variante delta en el país.

El presidente de la junta directiva del hospital, Zagreb Zea, dijo que están al límite de capacidad y "en cualquier momento dejarán de atender a la población".



Zea dijo que el hospital está trabajando con el mismo presupuesto. pic.twitter.com/FXKiHv1TGU — Stereo100Noticias (@stereo100xela) August 11, 2021

Aconseja que se establezca de nuevo un confinamiento, que es lo que países con éxito han hecho y hay que seguir el ejemplo. Explica que hay que confinar con unos cuantos casos de variante delta.

También abordó el tema financiero detallando que actualmente están gastando Q150 mil diarios del presupuesto de ese centro asistencial, puesto que no han recibido fondos para la lucha contra el coronavirus. Puntualizó que todos los días se están realizando pruebas de coronavirus y un 35% de estas sale positivo.

Lo que dijo la Ministra de Salud

La Ministra de Salud, Amelia Flores, hizo su primera aparición pública luego de haber padecido Covid-19 acudiendo a una citación del Congreso de la República donde expresó que dado el estado en que se encuentran los hospitales han estado aumentado espacios en los hospitales covid-19 y en otros que no atienden esa enfermedad, como el Hospital San Vicente, para atender pacientes moderados.