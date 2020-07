Hospital temporal de Zacapa: sin intensivo ni pruebas de Covid-19

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) hizo una verificación en el hospital temporal de Zacapa, donde se atienden a pacientes con Covid-19.

Este hospital se encuentra en un centro comercial de Estanzuela, Zacapa, y según la PDH no funciona el área de intensivo y la cocina. Tampoco se realizan pruebas para detectar Covid-19.

Además, los médicos, personal de enfermería y otros trabajadores indicaron que no han recibido su salario.

Hallazgos de verificación en Hospital Temporal de Zacapa

- No funciona el intensivo

- No funciona la cocina

- El personal no ha recibido salario

- El hospital funciona en un centro comercial

"El hospital es un espacio dentro de un centro comercial, y se encuentra en período de ser adaptado como servicio de salud. Aún no se habilitan áreas fundamentales como el intensivo, cocina y morgue", indica la Procuraduría en un comunicado.

En la actualidad, este hospital temporal es únicamente un recinto para la atención de pacientes leves y moderados, que no tienen complicaciones.

La PDH informó que no pueden dar atención a pacientes graves o que tengan patologías conexas, debido a la falta de personal médico especializado, exámenes especiales, métodos de diagnóstico y espacios adecuados.



