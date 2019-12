Hospitales públicos quedarían sin suministro de oxígeno el sábado

La empresa, Productos del Aire, S.A. que abastece de oxígeno a la red hospitalaria del país informó que el contrato vence este viernes 20 de diciembre y no han llegado a acuerdos de prórroga con el Ministerio de Salud.

Si no llegan a un acuerdo en los próximos dos días, los hospitales no se quedarían sin oxigeno a partir del sábado. El oxígeno es indispensable para brindar el servicio de respiración artificial a los pacientes, de lo contrario pueden fallecer.

El contrato abierto se adjudicó a esta empresa en octubre de 2017. Según el Banco de Guatemala y el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios del oxígeno han cambiado. La inflación acumulada durante estos dos años, hasta octubre de 2019, era de 12.43%.

El Ministerio de Salud ha indicado que solo autoriza un ajuste al precio de 1.2%. La empresa que abastece a los hospitales no está de acuerdo con este pequeño incremento pues no se ajusta a los precios del mercado.

Pablo Coronado, gerente comercial de Productos del Aire, S.A., explicó que no han tenido comunicación con las autoridades de Salud. “No ha existido una negociación, no nos hemos sentado a hablar con el ministro porque no nos ha recibido”, indicó Coronado.

El contrato puede ser prorrogado una sola vez y ambas partes -Ministerio de Salud y Productos del Aire- deben estar de acuerdo con los términos de esta prórroga.

Los representantes de la empresa anunciaron que este miércoles acudirán al Ministerio de Finanzas para dialogar con las autoridades y tratar de encontrar una solución.

“Esta crisis que está atravesando el sector de salud pública fue ocasionada por la omisión de las autoridades de solicitar en tiempo y velar porque se iniciara un concurso nacional de precios que permitiera competir en forma transparente y poder ofertar los productos en forma adecuada”, manifestó Coronado.

Productos del Aire, S.A. indicó que el Ministerio de Salud tiene pagos atrasados y les adeuda 25 millones de quetzales.

Ante la problemática, el Procurador de Derechos Humanos (PDH) presentó un amparo para solicitar que se garantice el suministro. Solo quedan dos días para resolver esta situación, de lo contrario los hospitales se quedarían sin el suministro de oxígeno.