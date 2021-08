Covid-19: Hospitales de Guatemala saturados al 90% con pacientes graves

En conferencia de prensa, el Ministerio de Salud informó que el 90% de los pacientes de Covid-19 en los hospitales nacionales son graves.

Francisco Coma, viceministro de Salud, explicó durante la mañana de este sábado 7 de agosto que el aumento en los contagios en Guatemala ha saturado la red nacional de hospitales. Señaló que actualmente existen pacientes cuya condición se agrava de tres a cinco días.

Del total de pacientes el 90% se encuentra en estado grave y tienen un 80% de pacientes con padecimientos moderados. Coma señaló que junio y julio son los meses con mayor saturación hospitalaria en lo que va del año.

Más accidentes y contagios

El funcionario explicó que a diferencia del año pasado, cuando había mas restricciones de movilidad, los índices de violencia y accidentes de tránsito fueron bajos, pero este año los casos han sido altos por lo que se están atendiendo emergencias por violencia y percances viales lo cual está elevando la ocupación en los centros asistenciales.

"Hay que cuidarse, las características clínicas de los casos graves y moderados son diferentes que los del año pasado, se trabaja con expertos, es posible que esté la variante delta del país a mediados del mes se tendrán los resultados", indicó el viceministro.

Tanto enumero de pacientes atendidos en hospitales como de fallecidos han aumentados en los últimos meses. (Gráfica: gobierno de Guatemala)

Sin restricciones sanitarias

El viceministro de Salud explicó que el país no puede permitir restricciones más severas para que las personas puedan tener una actividad económica ya activa. Sin embargo, pidió a la población no relajarse y no quitarse la mascarilla.

Pidió a los guatemaltecos que restrinja sus actividades y reuniones sociales. "Si no tiene que salir, por favor, no lo haga", señaló el funcionario.

Así mismo, los funcionarios explicaron que las personas vacunadas se están relajando y está descuidando las medidas de higiene, lo cual pone en riesgo el aumento de contagios.