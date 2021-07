¿Por Covid-19? Hospitalizan a Dj Boris Brejcha, tras brindar concierto masivo

Al concierto asistieron cientos de personas que no portaban mascarilla y dejaron de lado el distanciamiento social.

A pocos días de haber dado un show masivo en México, el reconocido músico Boris Brejcha fue hospitalizado.

Fue a través de Instagram que Boris Brejcha publicó una fotografía en donde se encuentra postrado en una camilla de un centro asistencial.

El artista tenía planificado asistir al Exit Festival este fin de semana, pero tras lo ocurrido, pidió disculpas a sus fanáticos ya que no podrá llevarse a cabo su presentación.

"Queridos amigos, como se habéis dado cuenta, no puedo asistir al evento en Lituania el sábado y domingo. Me enfermé inesperadamente el viernes por la tarde, cuando mi condición empeoró, me hospitalizaron el sábado", escribió.

"Todavía estoy en el hospital y todavía me siento terrible. Mi condición actual es bastante incierta. Lo siento mucho por cualquiera de ustedes que estuvieron deseando verme", agregó en la publicación.

¿Fue por Covid-19?

Aunque no se desconoce la causa por la cual fue intervenido médicamente, se ha especulado que es por Covid-19 y es que su comunicado finaliza con un mensaje que llamó la atención de los medios y seguidores del artista, pues aparentemente hace alusión a que sí fue por el virus, por que le dice a sus fans que se mantengan a salvo.

"Por favor, ten paciencia conmigo y espero verte en la pista de baile otra vez pronto! Mantente a salvo!", se lee en la publicación.

Sanciones

Es de mencionar que las autoridades mexicanas ya tomaron cartas en el asunto, pues en la gira por tierras mexicanas el evento se vio abarrotado por cientos de personas que dejaron por un lado el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad.

Los propietarios del establecimiento ya fueron sancionados por violar los protocolos de seguridad sanitaria.