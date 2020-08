Hospitalizan a Don Julio, vendedor en "Abuelitos Heladeros"

La iniciativa "Abuelitos Heladeros", creada para apoyar a vendedores ambulantes que rondan el Centro Histórico, confirmó que Don Julio, quien inspiró este proyecto de ayuda, fue llevado de emergencia a un centro asistencial y tras una revisión, los médicos hicieron el diagnóstico: cáncer de próstata.

María Isabel Grajeda impulsa esta iniciativa desde mayo de 2020 debido a la reducción de ventas del producto tras el confinamiento por la emergencia del Covid-19 en el país. El proyecto evidenció la necesidad económica, de salud y de vivienda que atraviesan estos comerciantes, la mayoría adultos mayores. Con el acompañamiento de Grajeda los abuelitos venden sus productos a domicilio, a través de pedidos por las redes sociales.

Los "Abuelitos Heladeros" necesitan apoyo. (Foto: Oficial)

Grajeda, quien señaló que Don Julio le inspiró a crear "Abuelitos Heladeros", informó que este se encuentra en un hospital privado y es sometido a varios exámenes para constatar que su estado de salud no es complicado.

"Me duele en el alma tener que escribir esto y vivirlo. Después de largos días de preocupación por la salud de Don Julio, hoy fue llevado a Emergencia y hospitalizado. Se confirmó cáncer de próstata. Están haciendo más exámenes para verificar que no se haya extendido a los huesos ya que siente mucho dolor. Les ruego que lo tengan en sus oraciones. Mi abuelito consentido, por quién inicié este proyecto, me parte el alma verlo así. Está recibiendo la mejor atención posible en un hospital privado, sin casos Covid-19 y con uno de los mejores urólogos, el Dr. Javier Aguja, quien está haciendo todo lo mejor para que él esté bien. Les ruego que me ayuden rezando por él." se lee en la publicación.

Grajeda señaló que dará a conocer noticias de los resultados de los exámenes y del tratamiento que Don Julio deberá tener de por vida. "No dejo de confiar que Dios está con él. Aún en su cama del hospital, con los ojos llenos de lágrimas me dijo: Dios la bendiga. De verdad haré siempre todo lo posible por salvarlo y apoyarlo en lo que sea", señaló Grajeda.

Don Julio necesita tratamiento. (Foto: Abuelitos Heladeros)

Así puedes ayudar

Ahora más que nunca, el consumo de sus productos y tus donaciones pueden ayudar a que Don Julio pueda tener un tratamiento ahora que inicie su larga lucha contra el cáncer, además de apoyar a sus compañeros a tener una vida digna.

María Isabel Grajeda solicita medicina, estufas portátiles y eléctricas, camas, ecofiltros, medicina, ropa de cama, organizadores plásticos y otros insumos para que los adultos mayores puedan tener mejores condiciones de vida.

Puedes hacer tus donaciones a la cuenta monetaria del Banco Industrial no. 1850020080.