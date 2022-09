¡Confirmado! Hugh Jackman regresa como Wolverine en 'Deadpool 3'

El aclamado actor Hugh Jackman regresará como Wolverine en "Deadpool 3" según una sorpresiva revelación de Ryan Reynolds en Twitter.

El actor que da vida a Deadpool reveló el regreso del australiano a la saga con un divertido video acompañado del tema "I will always love you" de Whitney Houston.

(Foto: Oficial)

"Difícil mantener mi boca cerrada acerca de esto", escribió con un clip donde Reynolds está en una cabaña alejado de todos para prepararse para la tercera entrega, de repente, aparece Hugh al fondo mientras Ryan le dice: Hey Hugh, ¿quieres interpretar a Wolverine una vez más?, y su colega le contesta que sí.

Este es el primer teaser de la nueva trama como parte del UCM. Ambos compartieron en sus cuentas la unión entre ambos en la historia.

Los fanáticos enloquecieron con la noticia a la espera de la nueva entrega, que será estrenada el 9 de septiembre del 2024.

Así lo anunciaron: