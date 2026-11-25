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Un salvadoreño ganó US$1 millón en la lotería de Massachusetts, pero una foto con el premio llevó a ICE a arrestarlo.

Un giro inesperado marcó la vida de Ariel Antonio Velásquez Morales en Estados Unidos.

Días después de celebrar un premio de 1 millón de dólares en la Lotería Estatal de Massachusetts, agentes federales de inmigración lo arrestaron en East Boston.

El salvadoreño, quien cuenta con una orden de deportación definitiva desde abril de 2014, intentó huir a pie cuando los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se acercaron para detenerlo durante la madrugada del martes.

Tras una breve persecución, los agentes lograron capturarlo. Fuentes oficiales confirmaron a medios estadounidenses que el operativo quedó registrado en las cámaras corporales de los oficiales.

Las autoridades migratorias dieron con el hombre tras revelarse la foto como ganador. (Foto: ICE)

La foto lo delató

Velásquez Morales compró un boleto raspable de 10 dólares del juego "$2,000,000 50X Cashword" en un mercado local de East Boston. El 18 de noviembre reclamó su premio de 1 millón de dólares.

Tres días después, la Lotería Estatal de Massachusetts publicó en su página oficial de Facebook una fotografía del hombre sonriendo mientras sostenía el cheque gigante, lo que evidenció su ubicación.

De acuerdo con los registros migratorios, el detenido ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2013 por la frontera cercana a Roma, Texas.

El salvadoreño lleva más de 13 años viviendo de manera ilegal en Estados Unidos.

¿Y el premio?

Las reglas de la Lotería Estatal de Massachusetts establecen que cualquier persona mayor de 18 años puede adquirir un boleto y reclamar sus ganancias en puntos autorizados, sin importar su estatus migratorio.

Hasta el momento, ni las autoridades de la lotería ni la oficina de la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, han emitido declaraciones sobre el arresto del ganador.

*Con información de Fox News