El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. reportó la captura de una mujer acusada de lanzar café a agentes migratorios.
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Una mujer mexicana fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de que presuntamente les lanzara café caliente.
Según el reporte de la agencia estadounidense, el hecho ocurrió durante un operativo para capturar a otro ciudadano mexicano que había excedido el tiempo permitido por su visa.
Se trata de Ricardo Larrondo Mendoza, también de nacionalidad mexicana. El sujeto había permanecido en territorio estadounidense después del vencimiento de su visa, por lo tanto, estaba en una situación migratoria irregular.
ICE refirió que durante el operativo, otros pasajeros empezaron a obstaculizar la captura y una mujer, identificada como Sofía Hernández Mejía, les habría lanzado el café caliente.
El reporte de Hernández indica que ella también había excedido el tiempo de permanencia autorizado por su visa.
La institución informó que fue detenida y que será acusada de agredir a un agente federal por presuntamente lanzarles café caliente.