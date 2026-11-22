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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. reportó la captura de una mujer acusada de lanzar café a agentes migratorios.

Una mujer mexicana fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de que presuntamente les lanzara café caliente.

Según el reporte de la agencia estadounidense, el hecho ocurrió durante un operativo para capturar a otro ciudadano mexicano que había excedido el tiempo permitido por su visa.

Se trata de Ricardo Larrondo Mendoza, también de nacionalidad mexicana. El sujeto había permanecido en territorio estadounidense después del vencimiento de su visa, por lo tanto, estaba en una situación migratoria irregular.

On November 21, 2026, at approximately 8:05 a.m. PST, ICE officers conducted a targeted enforcement operation to arrest Ricardo Larrondo Mendoza, an illegal alien from Mexico who overstayed his visa in violation of our nation’s laws. During the arrest other travelers began to obstruct and assault our law enforcement officers—a federal crime and a felony. One passenger hurled hot coffee on the officers. Other passengers began obstructing federal officers. The individual who threw the hot coffee was identified as Sofia Hernandez Mejia, an illegal alien from Mexico and visa overstay. She was subsequently arrested as well. She will be charged with assaulting a federal officer. Assaulting and obstructing law enforcement is a crime and a felony. Secretary Mullin has been clear: anyone who assaults or obstructs law enforcement will be prosecuted to the fullest extent of the fullest extent of the law. Our brave law enforcement is facing more than a 1,600% increase in assaults, 3,300% increase in vehicular attacks, and an 8,000% increase in death threats against them. This violence must end. — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 22, 2026

ICE refirió que durante el operativo, otros pasajeros empezaron a obstaculizar la captura y una mujer, identificada como Sofía Hernández Mejía, les habría lanzado el café caliente.

El reporte de Hernández indica que ella también había excedido el tiempo de permanencia autorizado por su visa.

La institución informó que fue detenida y que será acusada de agredir a un agente federal por presuntamente lanzarles café caliente.