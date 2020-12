Iceberg gigantesco podría impactar y dañar vida salvaje

Todos tenemos grabada la imagen del Titanic hundiéndose al chocar con un iceberg gigantesco, procedente de las cercanías del Polo Norte, en tiempos en los que el cambio climático aún no estaba en el horizonte.

En estos días, los icebergs siguen siendo una amenaza para la navegación y, en algunos casos, son tales sus dimensiones que se convierten también en un peligro para territorios situados a cientos de kilómetros de su origen.

Cómo se crean

Los icebergs se generan cuando el hielo se desprende al océano desde el frente de un glaciar o de las inmensas plataformas de hielo flotante que rodean la Antártida y, cada vez menos, el Ártico.

Algunas existen desde hace miles de años. “Aún no hay datos suficientes para saber si hay más icebergs. Lo que sí sabemos es que cuando se acumula agua de deshielo sobre estas plataformas, esa agua absorbe más calor que cuando era hielo, lo que hace que se rompa con rapidez y se formen los icebergs. Lo estamos viendo en el Ártico”, explica Carolina Gabarró, investigadora polar especializada en hielos marinos árticos, del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC).

Los más grandes

Durante los últimos años, el rey de los icebergs en los mares de la Tierra ha sido el llamado A68a, que se rompió de la plataforma marina Larsen C, situada en el Mar de Weddell, en el año 2017.

Tenía 4 mil kilómetros cuadrados, la mitad de la extensión de la Comunidad de Madrid, y casi 200 metros de profundidad bajo el agua.

En las últimas semanas, tras permanecer unos meses varado y otros meses en los remolinos de la corriente circumpolar antártica, tomó rumbo hacia el norte y se ha acercado a gran velocidad hasta las islas Georgia del Sur, poniendo en riesgo a las espectaculares colonias de pingüinos rey, sus fondos marinos y otros muchos parámetros ambientales.

Vista del iceberg A68a. (Foto: newatlas)

El A68a es tan grande como la isla contra la que podría impactar, porque, según el científico Klaus Strübing, del International Ice Charting Group, hace unos días ya estaba en aguas muy próximas, con apenas 76 metros de profundidad.

Pero ya no es el más grande. Las últimas noticias, llegadas de la Agencia Espacial Europea (ESA), dicen que al llegar a estas aguas poco profundas, se le ha desprendido un pedazo de unos 140 kilómetros cuadrados, poco para su inmenso tamaño.

En todo caso, ahora el ranking lo encabezaría el iceberg A-23a, que también con unos 4 mil kilómetros cuadrados, está atascado en el mismo mar de Weddell de donde salió el A68a.

Worlds biggest iceberg is heading for disaster



The huge mass-bigger than Tenerife-is on a fast track through Iceberg alley & heading towards South Georgia island



Within days it could smash into the island teeming with wildlifehttps://t.co/dFuLoTkVr0



pic.twitter.com/hutc8J0jid — Laura Tobin (@Lauratobin1) December 14, 2020

El Centro Nacional del Hielo de Estados Unidos señala que este otro coloso podría seguir el mismo rumbo, hacia las islas Georgia del Sur, que parecen estar en la calle de salida de todos los grandes icebergs antárticos.

Se estima que podría estrellarse contra la isla donde hay vida salvaje.

*Tomado de ElPaís