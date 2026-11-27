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Institución advierte que los recursos extraordinarios que contiene el presupuesto podrían ser utilizados con fines político-electorales.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) respaldó el veto presidencial al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, aprobado por el Congreso de la República mediante el Decreto 32-2026.

El centro de pensamiento advirtió una serie de anomalías, asignaciones cuestionables y disposiciones que abren espacios para la corrupción.

Icefi identificó cinco razones principales que justifican el veto, entre las que destacan los excesivos recursos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).

También los proyectos de infraestructura sin respaldo técnico, aportes cuestionables a organizaciones no gubernamentales (ONG), recortes al gasto social y errores en la estimación de los ingresos tributarios.

Una de las principales preocupaciones del Icefi es la aprobación de un aporte extraordinario de Q7,606 millones para los Codedes, cuya distribución entre los municipios carece de justificación y sustento técnico.

Guatemala. El Icefi respalda el veto al presupuesto aprobado para 2027 por aporte excesivo a los Codede, obras y asignaciones cuestionables a ONG, entre otras anomalías. Leer el comunicado y anexos en: https://t.co/iilsGX034P https://t.co/E3RKEiGbjQ — Icefi (@ICEFI) November 27, 2026

Sin embargo, el monto podría ser considerablemente mayor debido a una disposición que permite trasladar automáticamente al presupuesto de 2027 los recursos que estas entidades no ejecuten durante 2026.

El Icefi estima que, entre aportes ordinarios, extraordinarios y recursos pendientes de ejecución, los Codedes podrían disponer de al menos Q19,516.6 millones durante el próximo año.

El instituto advierte que estos recursos son altamente vulnerables a la corrupción, su utilización con fines político-electorales y la captura por parte de estructuras del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico.

A criterio del Icefi, la disponibilidad de estos recursos durante un año electoral constituye una amenaza para la democracia guatemalteca.

Además, considera que la reducción del presupuesto anunciada por los diputados es ilusoria, puesto que las ampliaciones presupuestarias autorizadas incrementarían el monto aprobado de Q172 mil 420.9 millones a por lo menos Q179 mil 345.9 millones.

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Obras sin respaldo técnico

Otro de los cuestionamientos es la inclusión de un listado de 97 proyectos de infraestructura pública por Q4,620.1 millones, sin que el Congreso ofreciera una justificación técnica para priorizarlos.

El Icefi señala que esta práctica genera dudas sobre posibles intereses políticos o beneficios para contratistas y proveedores vinculados con diputados, alcaldes o financistas de campañas electorales.

Asimismo, advierte que la disposición podría dejar sin financiamiento obras que ya habían sido planificadas por las instituciones del Ejecutivo, particularmente por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

El instituto también cuestionó que el Congreso incrementara de 117 a 257 el número de organizaciones no gubernamentales y otras entidades beneficiadas con aportes directos del presupuesto.

Los recursos destinados a estas organizaciones pasaron de Q2,437.4 millones, propuestos por el Ejecutivo, a Q2,917.9 millones, lo que representa un incremento de Q480.5 millones.

Los Consejos Departamentales de Desarrollo podrían disponer de más de Q19,516 millones durante el próximo año electoral. (Foto: Archivo / Soy502)

El Icefi advierte que en el listado se incluyeron tanto organizaciones legítimas y con reconocida capacidad técnica como entidades desconocidas y posiblemente vinculadas con intereses políticos.

El centro de pensamiento calificó como alarmantes los recortes aplicados a instituciones responsables de la inversión pública, el desarrollo social y otros programas estratégicos.

Entre los ministerios más afectados figuran Energía y Minas, con una reducción del 65.7%; Desarrollo Social, del 46.4%; Comunicaciones, del 44.5%; Economía, del 37.4%, y Ambiente, del 36.4%.

El Icefi también cuestionó que, pese a la reducción de Q3,708.7 millones en la estimación de los ingresos tributarios, persistan proyecciones de recaudación sobreestimadas que no reflejan adecuadamente el impacto de la suspensión temporal de impuestos a los combustibles.

Ante estas anomalías, el Icefi recomendó a los diputados presentar las observaciones que permite la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y, en caso de que el decreto no sea archivado, que el presidente ejerza su facultad constitucional de veto.

Asimismo, recomendó que, si el Congreso rechaza el veto o el mandatario sanciona el decreto, los sectores facultados para accionar ante la Corte de Constitucionalidad impugnen las disposiciones que consideran inconstitucionales.