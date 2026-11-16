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El IDAEH verificará las condiciones del estadio Doroteo Guamuch Flores para determinar si los trabajos de remodelación dañaron el patrimonio cultural.

El Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) inspeccionará el estadio Doroteo Guamuch Flores para determinar las condiciones en las que se encuentra el inmueble y establecer si los trabajos de remodelación dañaron el patrimonio cultural.

IDAEH verificará las intervenciones en inmuebles declarados patrimonio cultural. (Foto: diputado José Chic)

IDAEH deberá determinar si las intervenciones en el Estadio Doroteo Guamuch cumplieron con las autorizaciones. : diputado José Chic @soy_502 https://t.co/hjeYqYOJtq — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 16, 2026

La revisión también busca verificar qué autorizaciones están vigentes para las intervenciones que anteriormente estuvieron a cargo de la empresa Bremar, S. A., y las que ahora ejecutaría el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante una citación en el Congreso este lunes 16 de noviembre, se solicitó al IDAEH presentar un informe sobre la situación del estadio y los posibles daños patrimoniales.

Autoridades revisarán los permisos para las remodelaciones del complejo deportivo. (Foto: diputado José Chic)

IDAEH verificará las intervenciones en Estadio Doroteo Guamuch Flores declarados patrimonio cultural. : diputado José Chic @soy_502 https://t.co/0um4jpQRW9 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 16, 2026

Además, deberá entregar los resultados de la revisión de los trabajos realizados en la Ciudad Deportiva y el Palacio de los Deportes.

Erick Ortiz, director técnico en funciones del IDAEH, explicó que la inspección permitirá comparar las condiciones actuales del inmueble con las intervenciones aprobadas por la Comisión General de Patrimonio Cultural y Natural.

IDAEH deberá determinar si las intervenciones cumplieron con las autorizaciones. (Foto: diputado José Chic)

El Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) verificará las condiciones del estadio Doroteo Guamuch Flores para determinar si los trabajos de remodelación ocasionaron daños al patrimonio cultural. : diputado José Chic @soy_502 https://t.co/CPwmuEaaFn — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 16, 2026

Ortiz confirmó que algunos permisos ya fueron autorizados y otros continúan en trámite. Añadió que, si identifican trabajos sin autorización, se iniciará un procedimiento administrativo con asesoría jurídica para determinar las acciones correspondientes.

Por aparte, el diputado José Chic señaló que considera que podrían existir daños al patrimonio cultural tras las contrataciones para proceso de remozamiento.

Además, mencionó posibles delitos de destrucción y depredación del patrimonio cultural, cuya determinación corresponderá a las autoridades competentes, señaló.

Presupuestos

Bremar, la primera empresa en iniciar los trabajos en Estadio recibió Q10 millones antes de pagar Q63 millones al PNUD, tres años después, para continuar los trabajos de remozamiento. Entre ellos un pago de Q8 millones por la administración de los fondos públicos.

El Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) verificará las condiciones del estadio Doroteo Guamuch Flores para determinar si los trabajos de remodelación ocasionaron daños al patrimonio cultural. : José Chic @soy_502 https://t.co/Ber2XB8hs9 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 16, 2026

El IDAEH deberá presentar el 20 de noviembre el informe sobre el estadio y el 26 de noviembre los resultados de la revisión de las intervenciones en la Ciudad Deportiva y el Palacio de los Deportes.