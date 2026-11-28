Durante el ataque, también falleció la hija del conductor.
EN CONTEXTO: Ataque armado deja conductor fallecido en La Antigua
Salomón Bejarano, de 30 años, y su hija, identificada como Sara Bejarano Petz, de 1 año y 2 meses, fueron asesinados durante un ataque armado en la zona 2 de San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y a llegar, confirmaron que el hombre falleció en el lugar.
Sin embargo, su hija aún contaba con signos vitales, por lo que fue trasladada al Hospital Nacional de Antigua Guatemala, donde murió debido a la gravedad de las heridas que también sufrió en la cabeza.
Mientras tanto, Lidia Samada Bejarano, de 48 años, resultó ilesa, según informaron los socorristas.
Aún se desconocen las causas del ataque, por lo que el Ministerio Público (MP), en conjunto con detectives de Delitos contra la Vida de la PNC, acordonó el área y recolectó casquillos e indicios que puedan aportar información para identificar a los responsables del doble crimen.