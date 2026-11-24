- Hombres a bordo de una motocicleta intentaron asaltar a la víctima, quien al oponerse fue atacada a tiros. EN CONTEXTO: Carro queda cruzado en pleno tráfico del bulevar Liberación tras ataque a conductor Cómo Christian Alexander Mansilla Urizar, de 25 años, fue identificado el conductor que resultó herido en un ataque armado ocurrido esta tarde de lunes 23 de noviembre. El incidente armado ocurrió en el bulevar Liberación, 3a. avenida de la zona 9, en el inicio del carril reversible hacia Pamplona, cuando la víctima transitaba a bordo de su vehículo. Según información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta intentaron asaltarlo y al oponerse recibió un impacto de bala en la región de la costilla derecha. Bomberos Municipales le brindaron atención prehospitalaria para luego trasladarlo hacia un centro asistencial. La víctima fue llevada hacia un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales) El vehículo quedó cruzado sobre la vía principal, con un impacto de bala. Esto ocasionó complicaciones en el tránsito, por lo que fue habilitado un carril reversible desde el Reloj de Flores, sobre el bulevar con sentido al occidente.