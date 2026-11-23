Un hombre fue asesinado la madrugada de este lunes en la 14 calle y 2a. avenida de la zona 10, cuando se conducía en un automóvil.

Se trata de Cristopher Alexander Pérez Ávila, de 32 años, quien fue atacado a balazos luego de que presuntamente había salido de una discoteca ubicada en el sector.

Según se ha dado a conocer por medio de las redes sociales, Pérez Ávila era un comerciante y tenía dos chicharroneras en la ciudad capital.

El cuerpo de la víctima quedó dentro del vehículo y hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, por lo que las autoridades competentes investigan la causa del mismo.

El cuerpo de la víctima quedó en el interior del automóvil en el que se conducía. (Foto: CBM)