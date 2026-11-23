La víctima era un comerciante y murió debido a la gravedad de las heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.
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Un hombre fue asesinado la madrugada de este lunes en la 14 calle y 2a. avenida de la zona 10, cuando se conducía en un automóvil.
Se trata de Cristopher Alexander Pérez Ávila, de 32 años, quien fue atacado a balazos luego de que presuntamente había salido de una discoteca ubicada en el sector.
Según se ha dado a conocer por medio de las redes sociales, Pérez Ávila era un comerciante y tenía dos chicharroneras en la ciudad capital.
El cuerpo de la víctima quedó dentro del vehículo y hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, por lo que las autoridades competentes investigan la causa del mismo.