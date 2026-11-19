Un hecho de violencia cobró la vida de Evelyn Marisol Leiva Madrid de 46 años, quien fue víctima de un ataque armado en el bulevar El Pedregal, zona 4 de Mixco, esta mañana.

Según información compartida por testigos, la mujer conducía su automóvil por esta ruta cuando fue atacada en múltiples ocasiones, lo que provocó que perdiera el control del volante y se accidentara.

Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron el deceso de Leiva y coordinaron con las autoridades correspondientes.

Posteriormente se conoció que la ahora fallecida, trabajaba en una empresa de alquiler de bodegas.

En el lugar se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil resguardando la escena del crimen.

El área quedó acordonada para que los investigadores del Ministerio Público analicen el espacio y recopilen evidencias.

La escena del crimen fue acordonada y se espera la llegada del ministerio Público para las diligencias de ley. (Foto: Estuardo Paredes)