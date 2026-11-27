Los cuerpos fueron localizados envueltos en bolsas plásticas dentro del baúl de un vehículo abandonado.
EN CONTEXTO: Hallan dos cuerpos sin vida dentro de un vehículo abandonado en zona 7
El pasado jueves 26 de noviembre se localizaron dos cuerpos sin vida envueltos en bolsas en la 37 avenida "A" y 4a. calle de la colonia El Rodeo, zona 7 de la ciudad capital.
Bomberos Municipales los habrían encontrado en la parte trasera de un vehículo, el cual también había sido abandonado.
Este viernes los cuerpos fueron identificados como Juan Francisco Yllescas García, de quien aún se desconoce la edad, y Josué Fernando Castro Cos, de 19 años.
Asimismo, se reveló que la causa de fallecimiento fue asfixia por estrangulación.
Ante este hecho, las autoridades continúan las investigaciones pertinentes para establecer cómo sucedieron los hechos y dar con los responsables.