El empresario participó en un bautizo. Minutos después, desconocidos atentaron contra su vida en Retalhuleu.
EN CONTEXTO: Empresario es atacado a tiros tras participar en una actividad religiosa
Como Hains Udiel Muñoz Rabanales, de 64 años, fue identificado el hombre que murió luego de sufrir un ataque armado en el caserío La Ceibilla, sector de Caballo Blanco, Retalhuleu, la tarde del domingo 22 de noviembre.
El reconocido empresario participaba en una ceremonia religiosa, pues había decido bautizarse.
Según información preliminar, minutos después de terminar la ceremonia, Muñoz se acercó a su auto para cambiarse de ropa cuando fue sorprendido por hombres desconocidos que lo atacaron sin mediar palabra.
Muñoz Rabanales, exconcejal de Coatepeque, era originario de Champerico, Retalhuleu, y se dedicaba al sector de las telecomunicaciones.
Era propietario de una empresa que prestaba servicios de televisión por cable e internet en la región.
Hasta ahora se desconocen las causas del crimen, pero las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes.