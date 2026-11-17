Los esposos Barillas Taquez perdieron la vida durante la madrugada del 16 de noviembre durante un ataque armado en el kilómetro 50 de la ruta Interamericana.

Se trata de Graciela Azucena Taquez Figueroa y César Daniel Barrillas, quienes perdieron la vida debido a la gravedad de sus heridas.

Familiares y amigos despidieron a la pareja que era originaria de Jocotenango, Sacatepéquez. (Foto: RRSS)

Al lugar se presentaron Bomberos Municipales Departamentales de la estación de El Tejar, quienes confirmaron el deceso de la pareja y coordinaron con las autoridades correspondientes.

Las primeras investigaciones indican que las víctimas se movilizaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por desconocidos que les dispararon en múltiples ocasiones.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que sucedieron los hechos y poder identificar a los responsables del crimen.

Los cuerpos quedaron junto a la motocicleta en la que circulaban. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)