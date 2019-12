Identifican a heridos de trágico accidente entre bus y tráiler

El accidente entre un tráiler y un bus tipo pullman en el kilómetro 172.5 de Gualán, Zacapa dejó al menos 18 fallecidos. Entre ellos, Rony Mejía, un niño de 7 años que fue trasladado al hospital, pero murió por la gravedad de las heridas.

El tráiler habría volcado y caído sobre el bus. El conductor trató de evitar la tragedia, se salió de la ruta, sin embargo el contenedor habría entrado al bus desde la esquina del piloto, le arrancó la parrilla y la parte de atrás. El bus transportaba a pasajeros que venían desde Petén hacia la ciudad de Guatemala.

Los heridos presentaban politraumatismo, quedaron con graves heridas en el cráneo y tórax. Byron Morales, vocero de los bomberos voluntarios, compartió el listado de personas trasladadas al hospital regional de Zacapa:

Noé Antonio Ramírez (27 años)

Deysi Azucena Oliva (32 años)

Fausto López (46 años)

Mynor Paolo Girón Cisneros (33 años)

William Iczu (25 años)

Elder Rolando Vásquez (25 años)

Liseth Magdalena López

Jorge Abraham Monterroso

Además de dos mujeres de aproximadamente 35 y 45 años que todavía no han sido identificadas. Otras 15 personas fueron atendidas en el lugar por crisis nerviosa, no tenían heridas graves por lo que no fueron trasladadas a un centro asistencial.

Testimonio del ayudante del bus

"Vi cuerpos ser arrastrados y cuando paramos me bajé rápido, vi que muchos habían muerto, otros agonizaban", relató Fausto Santos, el ayudante del bus.

Los heridos clamaron por auxilio. En videos compartidos en redes sociales se escuchan los desgarradores gritos de los sobrevivientes pidiendo ayuda para salir del bus destrozado.

