El joven de 23 años murió tras ser atacado a disparos en Boca del Monte.
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Un joven fue asesinado la tarde del pasado jueves 19 de noviembre en el sector La Joya, en la zona 3 de Boca del Monte, en Villa Canales.
Se trata de Erwin Elian López Rodríguez, de 23 años, quien fue atacado a balazos junto a su hermana de 13 años, frente a una vivienda.
En redes sociales ha surgido que el joven se dedicaba a crear contenido que publicaba en su cuenta de TikTok, en la que se le conocía como "Pirujo" y en la que tenía cerca de 15 mil seguidores.
De manera preliminar se dio a conocer que, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones, pero de momento no se ha reportado capturas vinculadas a este hecho.
Las autoridades competentes realizaron las diligencias en el lugar e investigan el móvil del crimen.
*Con información de Eunise Valdez / Nuestro Diario