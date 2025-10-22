Versión Impresa
Identifican a pacientes heridos tras volcadura de bus en zona 7 de Mixco

  • Por Susana Manai
22 de octubre de 2025, 09:20
Varios heridos fueron trasladados a la emergencia del IGSS en zona 4 de Mixco y en el Hospital Roosevelt. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Varios heridos fueron trasladados a la emergencia del IGSS en zona 4 de Mixco y en el Hospital Roosevelt. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Varias personas resultaron heridas entre golpes, fracturas y traslados en estado inconsciente luego del accidente.

Tras la alerta y atención de pacientes que resultaron heridos en la volcadura de un bus en zona 7 de Mixco sobre el kilómetro 15.5 sobre la Calzada Roosevelt.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que aplicaron el sistema de triaje para la clasificación de pacientes según la gravedad de sus lesiones y trasladar a los más delicados al IGSS ubicado en la zona 4 de Mixco y a la emergencia del Hospital Roosevelt. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Heridos trasladados reportados por Bomberos Voluntarios

  1. Shirley Méndez
  2. Jennifer Méndez
  3. Isabel Iquique
  4. Elder Xitimul 
  5. Elsa Tucker, 42 años
  6. Rolando Rivera, 58 años
  7. Elvin Alvarado, 35 años
  8. Miguel Ángel Ciena, 36 años
  9. Floridalma Saloj, 37 años
  10. Petronila Godoy, 74 años
  11. Dina Jiménez, 37 años
  12. Ricardo Gómez, 55 años
  13. Gerardo Pineda, 49 años
  14. Emetrio Jiménez, 75 años
  15. Marta Patzan, 37 años
  16. Ashley Urizar, 16 años
  17. Jorge Arévalo, 44 años
  18. Fabiola Barrios, 31 años
  19. Wendy Pérez, 20 años
  20. Melvin Lemus, 22 años
  21. Daniel Hor Ponce, 27 años
  22. Mayra Zúñiga, 31 años
  23. Ervin Alvarado, 35 años
  24. Eric Dávila, 43 años
  25. Mario Calaján, 49 años    

Heridos trasladados reportados por Bomberos Municipales

  1. Victor Manuel culajay Yoc, 50 años /IGSS 7-19
  2. Pablo David Aguilar Carrera, 19 años /Hospital Roosevelt
  3. Edgar Estuardo Mauricio Rodríguez de 48 años de edad /IGSS 7-19
  4. Alida Laj Sontay, 19 años /Hospital Roosevelt
  5. Victor Manuel Culajay Yoc, 50 años / IGSS 7-19
  6. Manuel de Jesús Chinchilla Rivera, 73 años/ Hospital Roosevelt

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Según reportes de los socorristas aproximadamente 46 personas resultaron heridas entre hombres y mujeres tras el accidente. 

Además, indicaron que entre los heridos se encontraba una persona con posible amputación de dedos, con posibles fracturas, lesiones en distintas partes del cuerpo y otras fueron trasladadas en estado inconsciente. 

