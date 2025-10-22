Identifican a pacientes heridos tras volcadura de bus en zona 7 de Mixco

Varias personas resultaron heridas entre golpes, fracturas y traslados en estado inconsciente luego del accidente.
ARTÍCULO RELACIONADO: Imágenes posteriores tras el bus volcado en zona 7 Mixco (video)
Tras la alerta y atención de pacientes que resultaron heridos en la volcadura de un bus en zona 7 de Mixco sobre el kilómetro 15.5 sobre la Calzada Roosevelt.
Los Bomberos Voluntarios indicaron que aplicaron el sistema de triaje para la clasificación de pacientes según la gravedad de sus lesiones y trasladar a los más delicados al IGSS ubicado en la zona 4 de Mixco y a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Heridos trasladados reportados por Bomberos Voluntarios
- Shirley Méndez
- Jennifer Méndez
- Isabel Iquique
- Elder Xitimul
- Elsa Tucker, 42 años
- Rolando Rivera, 58 años
- Elvin Alvarado, 35 años
- Miguel Ángel Ciena, 36 años
- Floridalma Saloj, 37 años
- Petronila Godoy, 74 años
- Dina Jiménez, 37 años
- Ricardo Gómez, 55 años
- Gerardo Pineda, 49 años
- Emetrio Jiménez, 75 años
- Marta Patzan, 37 años
- Ashley Urizar, 16 años
- Jorge Arévalo, 44 años
- Fabiola Barrios, 31 años
- Wendy Pérez, 20 años
- Melvin Lemus, 22 años
- Daniel Hor Ponce, 27 años
- Mayra Zúñiga, 31 años
- Ervin Alvarado, 35 años
- Eric Dávila, 43 años
- Mario Calaján, 49 años
Heridos trasladados reportados por Bomberos Municipales
- Victor Manuel culajay Yoc, 50 años /IGSS 7-19
- Pablo David Aguilar Carrera, 19 años /Hospital Roosevelt
- Edgar Estuardo Mauricio Rodríguez de 48 años de edad /IGSS 7-19
- Alida Laj Sontay, 19 años /Hospital Roosevelt
- Victor Manuel Culajay Yoc, 50 años / IGSS 7-19
- Manuel de Jesús Chinchilla Rivera, 73 años/ Hospital Roosevelt
Según reportes de los socorristas aproximadamente 46 personas resultaron heridas entre hombres y mujeres tras el accidente.
Además, indicaron que entre los heridos se encontraba una persona con posible amputación de dedos, con posibles fracturas, lesiones en distintas partes del cuerpo y otras fueron trasladadas en estado inconsciente.