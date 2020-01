Identifican a sospechosos de apuñalar a guatemalteco en EE.UU.

Tres jóvenes fueron identificados como los responsables de haber asesinado a puñaladas a un adolescente guatemalteco en Denver, Colorado, Estados Unidos (EE.UU.).

Las autoridades publicaron las fotografías de los sospechosos y ofrecieron 4 mil dólares (unos 30,800 quetzales) para quienes den información fidedigna sobre el paradero de los presuntos responsables.

La víctima de los presuntos criminales es el guatemalteco Wayli Alvarado González, de 15 años, quien vivía en ese lugar junto a sus padres, quienes exigen justicia.

Además, Orvelina González, está solicitando ayuda para repatriar el cuerpo del menor. "Se llevaron lo más preciado que tiene una mujer en su vida. Nunca podré hacerle frente a esto, un hijo es como un tesoro", dijo llorando a varios medios estadounidenses.

Las fotografías de los sospechosos fueron captadas a través de una cámara de vigilancia cercana. (Foto: TechNoea)

El detective del Departamento de Policía de Denver, Mark Crider, dijo: "Necesitamos ayuda para identificarlos, estos tipos tienen que salir de la calle". Es uno de los asesinatos más insensatos en los que he trabajado. Es un niño de 15 años. No debemos defender esto en Denver. Este niño vino aquí desde Guatemala y ¿lo mataron en Sheridan y Jewell? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos la ayuda del público".

El cuerpo del joven quedó tendido frente a una gasolinera. Según sus amigos, varios hombres lo abordaron cuando estaba en su vehículo y en ese momento estalló una riña que terminó con la muerte del joven.

